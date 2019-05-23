В МВФ настроены продолжать переговоры с Украиной и после выборов

Представитель Фонда заявил, что МВФ готов сотрудничать с новым правительством Украины после его формирования.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд готов продолжать сотрудничество с новым правительством Украины после его формирования и после выборов.

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Об этом заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос о готовности продолжать сотрудничество с Украиной после решения президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и его предложения Кабинету министров уйти в отставку.

«Мы не комментируем политические процессы ни в одной стране. Но, как я только что сказал, как только будет сформировано новое правительство после выборов - мы по-прежнему готовы возобновить обсуждение относительно сотрудничества с Украиной», - сказал Райс.

Представитель Фонда не стал уточнять, идет ли речь о текущей либо о новой программе. «Как вы знаете, МВФ тесно сотрудничал с Украиной на протяжении последних лет», - подчеркнул Райс.

Также он напомнил, что директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард в телефонном режиме общалась с президентом Владимиром Зеленским и заверила его в готовности МВФ по-прежнему помогать Украине.

Как сообщал УНИАН, 20 мая, в день своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы, а также предложил действующему составу правительства подать в отставку. Спустя несколько часов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку.

Сегодня, 23 мая, указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов вступил в силу. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

22 мая в ряде СМИ появилась информация о досрочном прекращении работы миссии МВФ, прибывшей в Киев 21 мая.

В украинском представительстве Фонда эту информацию опровергли, заявив, что миссия работает по ранее запланированному двухнедельному графику. Позднее о предстоящей встрече с экспертами МВФ на следующей неделе сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Назначение текущей миссии – оценка выполнения Украиной условий для получения очередного транша кредита МВФ на 1,3 млрд долл. в рамках 14-месячной программы stand-by, утвержденной Советом директоров МВФ в декабре 2018 года.

Кроме того, эксперты Фонда планировали изучить вопрос возобновления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.