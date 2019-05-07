Большинство работающих в Украине банков в первом квартале получили прибыль

Наибольшую прибыль по итогам месяца получили «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль», «ОТП Банк», ПУМБ, «Проминвестбанк».

Большинство, или 69 из 77 работающих в Украине банков, по итогам января-марта получили прибыль, в то время как 8 финансовых учреждений завершили квартал с убытком.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, наибольшую прибыль по итогам квартала получили «ПриватБанк» (7,6 млрд грн), «Райффайзен Банк Аваль» (1,1 млрд грн), «ОТП Банк» (793 млн грн), ПУМБ (757 млн грн), «Проминвестбанк» (633 млн грн).

Наибольший убыток получили «Сбербанк» (1 млрд грн), «Банк Кредит Днепр» (488 млн грн), «Укрсоцбанк» (168 млн грн), «Правэкс Банк» (25 млн грн), «Мисто Банк» (9 млн грн).

Справка УНИАН. Работающие банки Украины в январе-марте 2019 года получили 12,9 млрд грн чистой прибыли, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2018 года.