Украине во избежание кризиса важно сохранить сотрудничество с МВФ в ближайшие 3 года – Всемирный банк

Ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан отметил, что сценария, при котором Украина «будет без МВФ и при этом в стране не наступит экономический кризис, не существует».

Украине важно выполнить текущую программу с ключевым кредитором Международным валютным фондом, а также сохранить сотрудничество в ближайшие три года во избежание экономического кризиса.

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Об этом сообщила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен на пресс-конференции.

«Программа МВФ является отличной защитой для сохранения макроэкономической стабильности в стране. Мы считаем критически важным продолжить сотрудничество с МВФ в ближайшие три года. Мы призываем нового президента сохранить это сотрудничество», - сообщила Кахконен.

Она также отметила, что продолжение сотрудничества с ключевым кредитором Украины позволит открыть доступ к инвестициям в нашу страну.

«Всемирный банк не сможет дальше двигаться и предоставлять поддержку бюджету Украины, если Украина не останется в программе МВФ. Если же будет выполнение программы Фонда, то это откроет доступ к другим кредитам», - добавила она.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан отметил, что сценария, при котором Украина «будет без МВФ и при этом в стране не наступит экономический кризис, не существует».

Кроме того, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы призвала президента Украины Владимира Зеленского и его администрацию начать переговоры о новой программе с Фондом осенью текущего года.

«Мы призываем власть и новую администрацию президента сохранить соответствующие показатели выполнения программы МВФ. Осенью должны начаться переговоры по долгосрочной программе МВФ», - добавила Кахконен.

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл., в рамках которой наша страна получила первый транш в объеме 1,4 млрд долл. Получение еще двух траншей по 1,3 млрд долл. ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

21 мая миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве.

К ее приезду парламенту нужно было принять закон о «сплит» (разделении функций Нацкомиссии по регулированию рынков финуслуг между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку), а правительству – завершить разделение Государственной фискальной службы.

Также предметом переговоров будет повышение цен на газ для населения на 15%. Согласно меморандуму с МВФ, Украина обязалась повысить цены с 1 мая, однако с учетом снижения цен на газ на европейском рынке Кабинет министров принял решение снизить цены.

Кроме того, эксперты допускают негативное влияние на продолжение сотрудничества с МВФ отмены Конституционным судом Украины ответственности за незаконное обогащение и ряда судебных решений об отмене национализации «ПриватБанка», что было предусмотрено предыдущей программой с МВФ.