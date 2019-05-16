В этом году дефицит Пенсионного фонда составит 30 миллиардов

Доходная часть фонда в 2019 году составляет 408 миллиардов гривень.

Дефицит Пенсионного фонда Украины в 2019 году составляет около 30 миллиардов гривень, заявил во время круглого стола в профильном парламентском комитете глава правления ПФУ Евгений Капинус.

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"Дефицит Пенсионного фонда в последние годы имеет тенденцию к снижению. В текущем году у нас около 30 миллиардов гривень дефицит Пенсионного фонда. Этот показатель демонстрирует, что система пенсионного обеспечения стабилизируется", - сказал он.

Также он добавил, что доходная часть фонда в этом году составляет 408 миллиардов гривень. В январе-апреле Пенсионный фонд направил 134 миллиарда гривень на выплату пенсий и 8,4 миллиарда гривень - на выплату монетизированных субсидий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 167 миллиардов гривень.