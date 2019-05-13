Иностранцы вложили в украинские гособлигации уже 39 миллиардов

С начала года объем вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос более чем в 6 раз.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона вырос на 2,7 миллиарда гривень, или на 7,4%, - до 39,2 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, с начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 32,8 миллиарда гривень, или более чем в 6 раз.

Согласно приведенным данным, текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов превысил 5% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривень, или на 21,7%.