Иностранцы увеличили скупку внутреннего госдолга Украины в 5 раз

Нерезиденты увеличили портфель украинских ОВГЗ до 31 млрд грн.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 5,1 млрд грн, или на 20% - до 30,9 млрд грн.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, с начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 24,5 млрд грн, или почти в 5 раз.

Согласно приведенным данным, текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 4% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,130 млрд грн, или на 21,7%.