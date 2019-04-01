В украинской казне осталось вдвое больше денег, чем месяцем ранее

Остаток средств на едином счете Госказначейства в марте вырос до 14,9 млрд грн.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 апреля 2019 года составил 14,863 млрд грн, что почти в 2 раза больше показателя месяцем ранее.

Читайте такжеПрофицит сводного бюджета Украины сократился в 3 раза

Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток также почти вдвое выше показателя на аналогичную дату прошлого года и в 1,5 раза - показателя на начало года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 марта 2019 года составил 8,196 млрд грн, что на 31,3% меньше показателя месяцем ранее.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.