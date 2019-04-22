«АХА Страхование» - лидер рынка страхования физических лиц Украины в 2018 г. по данным журнала Insurance Top

Согласно исследованиям журнала Insurance TOP, «АХА Страхование» стала лидером рынка страхования физических лиц Украины в 2018 г. Компания занимает первое место по количеству чистых страховых премий и первое место на рынке автострахования.

Сумма страховых премий «AXA Страхование» составила 1,9 млрд грн, что на 13% выше показателей 2017 года. Сумма страховых премий по КАСКО - 1,1 мрлд грн, что на 12% больше, чем в 2017 году.

По результатам 2018 года прибыль компаний «АХА Страхование» и «АХА Страхование Жизни» составила 164 млн грн по международным стандартам группы AXA, что на 176% выше, чем в 2017 году (прибыль по национальным стандартам составила 75 млн грн). Количество договоров страхования увеличилось до 1 млн 777 тысяч.

Кроме того, по итогам «Финансового Оскара 2018» «AXA Страхование» стала победителем в номинации «Самая профессиональная страховая компания», а вице-президент «AXA Страхование» Андрей Перетяжко стал победителем в номинации «Личность страхового рынка», заняв 1-е место в рейтинге. Также компания вошла вошла в Топ - 3 в номинациях «Автостраховщик года. КАСКО», «Страховщик Онлайн», «Агрострахование».

Первый Вице-Президент «AXA Cтрахование» Андрей Перетяжко отмечает:“Наша компания уверенно лидирует на страховом рынке много лет подряд. В 2018 г. мы закончили год с рекордной прибылью за все 11 лет существования бренда AXA в Украине. Мы очень сфокусированы на прибыльном росте, улучшении качества сервисов и удовлетворённости наших клиентов. И, даже имея высокий уровень удовлетворённости- 92%, мы не прекращаем инвестировать в это направление, а значит, в первую очередь, в инновации, без которых мы не представляем современное обслуживание».