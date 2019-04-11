В "Приватбанке" рассказали, сколько миллионов валюты купили украинцы онлайн

Онлайн-продажа валюты за этот период составила 8,5 миллиона долларов и 2,5 миллиона евро.

Клиенты крупнейшего в Украине банка "ПриватБанк" за первые 10 дней апреля купили через онлайн-сервис финансового учреждения 8,9 миллиона долларов и 2,3 миллиона евро.

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Как сообщила пресс-служба банка, онлайн-продажа валюты клиентами финучреждения за этот период составила 8,5 миллиона долларов и 2,5 миллиона евро.

В банке отметили, что средняя сумма покупки валюты онлайн составила 179 долларов, продажи - 117 долларов.

Также в банке сообщили об установлении новых безналичных курсов для покупки валюты онлайн и расчетов картой в зарубежных интернет-магазинах, более выгодных, чем в кассах финучреждения.

К примеру, сегодня купить доллары в кассе банка можно за 27,05 гривни, а онлайн – за 27,027 гривни.

Справка УНИАН. В Украине с 7 февраля действует новый закон о валюте, предполагающий ослабление почти тридцати ограничений на валютном рынке, в том числе разрешение онлайн-покупки валюты физическими лицами.

По информации НБУ, в первый день работы нового закона украинцы купили онлайн около 4 миллионов долларов, но в последующие дни ажиотаж существенно снизился.

В целом за февраль продажа валюты населением через банки превысила ее покупку на 63,4 миллиона долларов, но в марте купили через банки на 77,3 миллиона долларов больше наличной валюты, чем продали.