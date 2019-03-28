Иностранцы уже купили внутренних украинских облигаций на 20 миллиардов

Нерезиденты нарастили портфель украинских ОВГЗ на 11%. С начала года объем вложений нерезидентов вырос в 3,2 раза.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 2 млрд грн, или на 11%, - до 20,3 млрд грн.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, с начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 13,9 млрд грн, или в 3,2 раза.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,130 млрд грн, или на 21,7%.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, растущие вложения нерезидентов в украинские облигации внутреннего государственного займа пока не представляют существенной угрозы для стабильности валютного рынка Украины.