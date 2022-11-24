Президент пообещал, что "все детали" будут представлены в скором времени.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет конкретные договоренности с разными странами, чтобы сделать глобальной инициативу по поставкам продовольствия беднейшим странам.

Президент в вечернем видеообращении заявил, что сегодня имел разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, во время которого рассказал ему о последствиях российского энергетического террора и потребностях Украины в связи с этим.

"Также обсудили украинские инициативы по преодолению продовольственного кризиса, созданного Россией. Я пригласил Израиль присоединиться к нашему гуманитарному проекту Grain from Ukraine. И, кстати, мы уже имеем конкретные договоренности с разными странами, разными лидерами, как сделать эту нашу инициативу по поставке продовольствия беднейшим странам действительно глобальной. Вскоре представим все детали", - пообещал Зеленский.

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"Зерновая инициатива": детали сделки

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Пивденный" и создание безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября РФ заявила, что прекращает участие в реализации соглашения "зерновой инициативы" из-за якобы "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

ООН, Турция и Украина заявили о намерениях продолжать экспорт продовольствия.

2 ноября РФ объявила, что возвращается к исполнению обязательств в рамках "зернового договора".

17 ноября стало известно, что реализация "зерновой инициативы" продлена еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.