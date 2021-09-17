Глава государства также утвердил персональный состав рабочей группы, которую возглавил руководитель ОП Андрей Ермак.

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение № 545/2021-рп, которым образовал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации рисков, связанных с угрозами от строительства газопроводов в обход Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовами безопасности в сфере энергетики, в частности реализацией проекта "Северный поток – 2", который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона, 16 сентября президент подписал распоряжение № 545/2021-рп, которым образовал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, рабочая группа должна подготовить предложения по мерам по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.

Этим распоряжением глава государства также утвердил персональный состав рабочей группы, которую возглавил руководитель ОП Андрей Ермак. В ее состав, в частности, вошли глава Службы безопасности Иван Баканов, председатель правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Согласно документу, руководитель рабочей группы в случае необходимости может вносить изменения в ее состав и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.

Транзит газа через Украину

Как сообщал УНИАН, 22 июля Посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намерена назначить специального посланника на переговоры между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Также ФРГ обязалась создать "зеленый фонд" для Украины и стимулировать привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 млрд долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

Комментируя это заявление, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией из-за угрозы безопасности, которую создает газопровод "Северный поток-2". Кулеба отметил, что в Украине хотят услышать от европейских партнеров о путях имплементации договоренностей ФРГ и США.

Еврокомиссия заявила, что готова к консультациям с Украиной из-за "Северного потока-2".

Автор: Тамара Отовская