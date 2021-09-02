Глава МИД отметил, что тема безопасности была ключевой во время встречи двух президентов.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предметно обсудили риски от запуска газопровода "Северный поток-2", через который Россия будет поставлять газ в Европу в обход Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время видеовключения из Сан-Франциско. (Видео обнародовано в Facebook).

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"Знаю, что многие из вас интересуется "Северным потоком". Могу сказать только одно: очень предметный разговор по "Северному потоку-2" и по тем рискам, которые несет отсутствие решительности и жесткости в отношении России со стороны наших партнеров", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что тема безопасности была ключевой во время встречи двух президентов.

"По графику, встреча должна была длиться один час. Это включая тет-а-тет. Затянулся тет-а-тет и затянулась очень сильно сама встреча. Мы говорили 2 часа 10 минут", - сказал Кулеба.

В частности, Байден и Зеленский провели четкий разговор о безопасности Украины.

"В этой теме обсуждалось НАТО, была безопасность Черного моря, было укрепление обороноспособности Украины и был "Северный поток-2", потому что вы знаете, что для Украины "Северный поток-2" - это прежде всего вопрос безопасности, а не экономики", - сказал глава МИД.

Отдельно Кулеба напомнил, что США выделяют 60 миллионов долларов на противотанковые ракетные системы "Джавелин" и другое военное оборудование для Украины "уже до конца года".

Переговоры Зеленского и Байдена: что необходимо знать

Переговоры Зеленского и Байдена состоялись 1 сентября в Вашингтоне.

По их результатам было обнародовано совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США, в котором, среди прочего, отмечалось, что Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока-2", который считается угрозой для европейской энергетической безопасности.

США обещают не допустить использования Кремлем газа в качестве геополитической оружия. Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников.

Автор: Виталий Саенко