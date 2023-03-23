Дискуссия на этот счет велась на протяжении восьми месяцев, уточнил глава организации.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об отмене планов о создании зоны демилитаризации вокруг Запорожской АЭС.

По словам гендиректора организации, этот вопрос больше не рассматривается из-за трудностей с реализацией этого процесса. Об этом он заявил в рамках своего выступление на семинаре в Американском неправительственном совете по международным отношениям.

"Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации - через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы больше не рассматриваем это",- заявил он.

Глава МАГАТЭ уточнил, что теперь организация сконцентрирует свои усилия на безопасности станции. По его словам, важно, чтобы ЗАЭС не атаковали и не использовали ее территорию для ведения боевых действий.

Также Гросси заявил, что в случае создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС, действия организации могли бы трактовать, как "легитимизацию" присутствия войск РФ.

Вопрос демилитаризации ЗАЭС

Напомним, что в начале сентября 2022 года миссия МАГАТЭ наконец-то добилась от оккупантов разрешения на визит украинской ЗАЭС, которую оккупировали российские боевики во время вторжения в Украину.

Тогда часть экспертов организации приняла решение остаться на станции в рамках контроля ее безопасности и для того, чтобы предупредить возможную ядерную катастрофу, которой армия РФ постоянное шантажирует Украину.

Также глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совбезу ООН создать зону безопасности и защиты на ЗАЭС. В Организации поддержали эту инициативу, однако дальше слов усилия международных партнеров Украины в этом вопросе не продвинулись.

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