УМеждународного агентства по атомной энергии есть "жизнеспособное решение" для организации безопасной работы оккупированной россиянами Запорожской АЭС.
Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, пишет Укринформ. Он говорит, что работал над этой идеей в течение месяцев и она нуждается в международной поддержке. "Конечно, это должно быть политически возможным, а также жизнеспособным. И у меня сложилось впечатление, что у нас на столе есть жизнеспособное решение", - сказал Гросси.
Генеральный директор агентства добавил, что они не ищут пути политического решения конфликта, а хотят решить проблему ядерной безопасности.
ЗАЭС в оккупации: последние новости
Запорожская атомная электростанция контролируются российскими оккупационными войсками с марта 2022 года.
Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" также находятся на территории ЗАЭС. Из-за нехватки персонала они готовы брать на работу людей без необходимого опыта.
По данным Генерального штаба ВСУ, войска РФ вывозят учебное оборудование из учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.
В Министерстве энергетики Украины говорят, что, сейчас дипломатические усилия в вопросе возвращения станции под контроль Украины не имеют успеха.