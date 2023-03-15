Речь не идет о политическом разрешении конфликта, добавил он.

УМеждународного агентства по атомной энергии есть "жизнеспособное решение" для организации безопасной работы оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, пишет Укринформ. Он говорит, что работал над этой идеей в течение месяцев и она нуждается в международной поддержке. "Конечно, это должно быть политически возможным, а также жизнеспособным. И у меня сложилось впечатление, что у нас на столе есть жизнеспособное решение", - сказал Гросси.

Генеральный директор агентства добавил, что они не ищут пути политического решения конфликта, а хотят решить проблему ядерной безопасности.

Видео дня

ЗАЭС в оккупации: последние новости

Запорожская атомная электростанция контролируются российскими оккупационными войсками с марта 2022 года.

Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" также находятся на территории ЗАЭС. Из-за нехватки персонала они готовы брать на работу людей без необходимого опыта.

По данным Генерального штаба ВСУ, войска РФ вывозят учебное оборудование из учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.

В Министерстве энергетики Украины говорят, что, сейчас дипломатические усилия в вопросе возвращения станции под контроль Украины не имеют успеха.

Вас также могут заинтересовать новости: