Чаще всего российские захватчики угоняют автомобили премиум-класса и новые из автосалонов на временно оккупированной территории.

Оккупанты складируют на Запорожской АЭС похищенные у жителей Энергодара и соседних поселков машины, такое впечатление, что готовятся к бегству.

Об этом президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Что касается вывоза оборудования, то действительно есть такие признаки. Они (оккупанты - УНИАН) сейчас собирают на атомной станции машины, которые были украдены у жителей Энергодара и других поселков, которые рядом находятся", - сказал он.

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По словам Котина, чаще всего российские оккупанты угоняют автомобили премиум-класса и новые из автосалонов на временно оккупированной территории.

Котин добавил, что сейчас на атомной станции захватчики накопили около 40 автомобилей.

Как отметил Котин, завезенный на АЭС персонал из России и оккупанты "кучкуются", и есть впечатление, что они готовы в любое время покинуть город и саму ЗАЭС.

Захват ЗАЭС

Год назад российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС. По данным "Энергоатома", оккупанты целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг.

На АЭС постоянно присутствуют представители корпорации"Росатом", которые также помогают российским военным. "Росатому" не хватает персонала, поскольку украинские патриоты в основном отказываются сотрудничать с оккупантами.

Недавно захватчики начали вывозить учебное оборудование из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции.

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