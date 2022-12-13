Украина нуждается в поддержке для закупки около 2 млрд. кубометров газа.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины, как те, что направляет МАГАТЭ на украинские АЭС.

Об этом Зеленский сказал, выступая на первой конференции "Солидарны с украинским народом", которая проходит сегодня в Париже.

"Во время конференции "Солидарны с украинским народом" сказал про конкретные вещи, которые нужно согласовать, и которые не только помогут Украине выстоять зимой, а еще и максимально наглядно докажут любым антидемократическим и антиевропейским силам, и в первую очередь – России, что Европа научилась не допускать катастрофы и защищать своих людей", - отметил президент.

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Во-первых, Украина нуждается нескольких категориях оборудования: это трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки.

"Второе. Как минимум до завершения этого отопительного сезона в Украине мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы. Третье. По аналогии с наблюдательными миссиями МАГАТЭ, которые решено направить на все атомные станции Украины, призываем Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры, которые задействованы в энергообеспечении Украины и от которых напрямую зависит стабильность всего нашего региона", - подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что Украина нуждается в поддержке для закупки около 2 млрд. кубометров газа.

Другим практическим результатом этой конференции, как сказал президент, могла бы стать договоренность о финансировании проекта по закупке LED-ламп для Украины.

"И шестое. Нам нужен специальный постоянный механизм координации усилий – Парижский механизм, который позволит давать своевременные и эффективные ответы на каждый вызов российского энерготеррора. Когда будет гарантирована энергостойкость Украины на весь этот зимний период - будет гарантировано и то, что России не помогут никакие удары, никакие блэкауты, никакой поиск оружия где-то там в Иране или других местах. России придется думать – как остановить агрессию", - сказал Зеленский.

Помощь Украине от партнеров: детали

2 декабря Шмигаль заявил, что Украина ожидает сотни трансформаторов и десятки тысяч генераторов, которые должны прибыть и облегчить ситуацию с энергообеспечением, возникшую в результате российских ракетных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

9 декабря он сообщил, что Украина начала получать генераторы от международных партнеров. Помощь уже поступила из Бельгии, Франции, Норвегии в рамках инициативы "Генераторы надежды".