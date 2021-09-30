Аналогичный меморандум был подписан в прошлом отопительном сезоне.

Кабинет министров подпишет меморандум с НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциацией городов Украины, благодаря чему этой зимой тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Конгресса местных и региональных властей заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы подписываем меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа", - сказал он.

Зеленский выразил надежду, что в будущем подобные меморандумы будут подписаны не на год, а на три следующих года.

Также он назвал особым вызовом для Украины нынешнюю подготовку к отопительному сезону.

"В этом году для нас всех - это особый вызов из-за рекордного роста цен на газ. Вопрос не в Украине, не в мире, вопрос в европейских ценах на газ. В Европе она впервые пересекла отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров. Для нашей страны вопрос тарифов является важным каждый год, но в этом году он очень-очень непростой и может стать острым сложным для решения, острым значением", - сказал президент.

Тарифы на отопление

Как сообщал УНИАН, в начале февраля правительство договорилось с органами местной власти о том, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в прошлом отопительном сезоне.

Тем меморандумом было предусмотрено, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получат газ для производства тепла и поставки его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий были предусмотрены отсрочки оплаты за газ и компенсация разницы между рыночной ценой на газ и ценой, учтенной в тарифах за тепло. Правительство также гарантировало, что финансирование компенсаций для предприятия ТКЭ не переводиться на органы местного самоуправления.

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16 сентября межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что производители тепла не гарантируют начало отопительного сезона и устойчивое его прохождение из-за кризиса в отрасли и требуют немедленного вмешательства власти. Также в ассоциации заявили, что катастрофический рост цены на газ для тепловиков неизбежно приведет к повышению тарифов на тепло для населения.

10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не видит оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне и заверил в готовности правительства "подставить плечо".

24 сентября Шмыгаль заявил, что Кабмин планирует выделить из госбюджета предприятиям теплокоммунэнерго более чем 30 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах.

С 1 октября 2021 года в Украине тарифы на отопление должны были вырасти до 40%, в зависимости от населенного пункта. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77-2433,90 грн/м кв.

Тарифы на горячую воду

С 1 октября 2021 года средний тариф на горячее водоснабжение должен был составить 109,55−122,17 грн/м куб. в зависимости от типа дома.

Автор: Дмитрий Шварц