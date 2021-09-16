Объединения поставщиков тепла требуют от властей до 1 октября 2021 года выполнить ряд требований.

Межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что производители тепла не гарантируют начало отопительного сезона и устойчивое его прохождение из-за кризиса в отрасли и требуют немедленного вмешательства власти.

Об этом говорится в сообщении ассоциации на странице в Facebook по результатам совещания с участием Ассоциации городов Украины, профсоюза работников ЖКХ, местной промышленности и бытовых потребителей.

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Участники совещания обратились к президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады с требованием немедленно принять меры для решения самого глубокого за 10 лет кризиса в сфере теплокоммунэнерго (ТКЭ).

"В противном случае предприятия ТКЭ не смогут обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона и будут инициировать всеукраинскую акцию протеста", - говорится в заявлении.

Межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго", ассоциация городов Украины и профсоюз работников ЖКХ Украины требуют до 1 октября 2021 года обеспечить оперативное и слаженное взаимодействие государственных органов в разработке и принятии подзаконных актов по возмещению разницы в тарифах на тепловую энергию и услуги теплоснабжения в 2021 году.

Кроме того, требуют снять аресты с текущих счетов теплоснабжающих предприятий и запретить их наложения до установления паритетного соответствия штрафных и иных финансовых санкций, которые могут применяться поставщиками природного газа.

Также, в ассоциации просят дать поручение операторам газораспределительных сетей до начала отопительного сезона распломбировать узлы учета природного газа на источниках теплоснабжения и предоставить поручение НКРЭКУ срочно внести изменения в Методику определения платы за распределение природного газа.

Отмечается, что подписанты заявления также требуют от Кабинета министров обязать ГК "Нафтогаз Трейдинг" исключить из договора на поставку природного газа теплоснабжающим предприятиям дискриминационные нормы, связанные с монопольным положением.

Повышение тарифов:

В конце августа Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявила, что из-за низкой активности производителей тепла по заключению трехлетних соглашений на закупку природного газа, своевременный старт отопительного сезона в Украине находится под угрозой.

Межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что катастрофический рост цены на газ для тепловиков неизбежно приведет к повышению тарифов на тепло для населения.

13 сентября цена на газ в Украине превысила 23 тыс. грн за тысячу кубометров. В свою очередь цены на газ на европейских хабах приблизились к рекордным 730 долл. за тысячу кубометров, а 15 сентября – 960 долл. за тысячу кубометров.

Автор: Анна Бредихина