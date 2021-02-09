Правительство достигло соглашения с местными властями о неповышении тарифов на тепло.

Правительство достигло соглашения с местными властями о том, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне.

Читайте такжеПосле аварийных остановок ТЭС цена электроэнергии взлетела на 18%

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне. Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями. Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса", - написал премьер.

Что этому предшествовало

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе цена на газ как товар достигала почти 11 гривень за кубометр. Кроме того, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Владимир Зеленский поручил провести аудит тарифов на газ и отопление во всех областях Украины и разъяснения на местах по их повышению.

В конце января Шмыгаль заявил, что будет подписан меморандум между местными органами власти и правительством, согласно которому до конца нынешнего отопительного сезона не будет допущен рост тарифов на тепло и горячую воду.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел