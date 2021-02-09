Отопление и горячая вода по всей Украине не будут дорожать до конца зимы / фото УНИАН
Правительство достигло соглашения с местными властями о том, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне.
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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне. Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями. Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса", - написал премьер.
Что этому предшествовало
- С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе цена на газ как товар достигала почти 11 гривень за кубометр. Кроме того, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.
- С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.
- Президент Владимир Зеленский поручил провести аудит тарифов на газ и отопление во всех областях Украины и разъяснения на местах по их повышению.
- В конце января Шмыгаль заявил, что будет подписан меморандум между местными органами власти и правительством, согласно которому до конца нынешнего отопительного сезона не будет допущен рост тарифов на тепло и горячую воду.
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