Правительство постоянно общается на эту тему с органами местного самоуправления, которые будут устанавливать тарифы.

Кабинет министров не видит оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в зале парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы не планируем, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне будут меняться по отношению к прошлому отопительному сезону. То есть мы не планируем повышение тарифов", - сказал он.

По словам премьера, в тарифах предприятий теплокоммунэнерго стоимость газа для производства тепла составляет 7,42 грн за кубометр без НДС. Также он сообщил, что правительство постоянно общается с органами местного самоуправления, которые будут устанавливать тарифы на тепло и горячую воду, чтобы они остались на уровне прошлого года.

"Относительно цены на отопление и горячую воду, мы не видим оснований у местного самоуправления поднимать данные тарифы. Правительство готово подставить плечо, ведем чрезвычайно тесные переговоры со всеми городскими головами", - сказал Шмыгаль.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на этой неделе утвердил методику определения разницы в тарифах на тепло и горячую воду для теплогенерирующих предприятий.

"Разница между рыночными тарифами на тепло и горячую воду и теми, по которым платили граждане, это десятки миллиардов гривен. Эту разницу мы компенсируем теплокоммунэнерго, что даст им возможность беспрепятственно пройти отопительный сезон", - прокомментировал это решение глава правительства.

Также Шмыгаль добавил, что этот шаг позволит местным властям взять на себя ответственность за тарифы на тепло и горячую воду, а также навести порядок с коммунальными предприятиями.

Цена октябрьского фьючерса

1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки 650 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб. об.

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупреждает, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за повышения цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.

Автор: Дмитрий Шварц