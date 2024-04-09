Его созовут из-за жалоб посла РФ Михаила Ульянова.

Совет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет в четверг, 11 апреля, внеочередное заседание для обсуждения ударов дронов по оккупированной Россией Запорожской АЭС, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

Отмечается, что заседание пройдет по инициативе России. При этом МАГАТЭ дату такой встречи пока не объявляло. Согласно правилам совета, любая страна, включая Россию, может созвать заседание.

Так, посол России в МАГАТЭ Михаил Ульянов отметил, что его страна созвала экстренное заседание совета "в связи с недавними атаками и провокациями вооруженных сил Украины против ЗАЭС".

Видео дня

Ситуация на ЗАЭС - что известно

7 апреля МАГАТЭ заявило, что на территории оккупированной российскими войсками ЗАЭС взорвался беспилотник.

В ГУР Минобороны сразу заверили, что Украина не причастна. Там предположили, что это может быть имитационным ударом россиян.

Позже в МАГАТЭ раскрыли, что не было "никаких признаков повреждения критически важных систем ядерной безопасности или безопасности на площадке" станции. Было только поражено оборудование наблюдения и связи, а также военная машина.

8 апреля агентство ООН по ядерному надзору осудило удары беспилотников по ЗАЭС и отметили, что "такие безрассудные атаки значительно повышают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены".

Вас также могут заинтересовать новости: