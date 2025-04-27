'Фантазии администрации Трампа': эксперт объяснила, почему США не смогут контролировать ЗАЭС

Кошарная напомнила, что россиян так и не наказали за оккупацию ядерного объекта.

У США нет механизмов по контролю над ЗАЭС, включая деоккупированную зону вокруг станции. Такое мнение высказала соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины", эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная в эфире Espreso.

"Мы уже видели попытки со стороны директора МАГАТЭ Гросси летом 2022 сделать деоккупированную зону вокруг ЗАЭС. Даже резолюции принимались. Это не помогло. Поэтому, это лишь фантазии администрации Дональда Трампа, когда они планируют контролировать ЗАЭС", - объяснила она.

Кошарная отметила, что США не собираются вводить войска в Украину. Именно поэтому неизвестно, как именно Вашингтон хочет контролировать зону деоккупации ЗАЭС.

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"Во-вторых, они (США - УНИАН) не имеют никаких планов по управлению ЗАЭС. В США операторами АЭС являются частные компании, которые не имеют опыта эксплуатации ВВЭР-1000, которые работают на наших АЭС", - поделилась эксперт.

Кошарная добавила, что российских оккупантов так и не наказали за захват ядерного объекта.

"Россияне четко заявили, что они никому не передадут контроль над ЗАЭС. Они гордятся оккупацией ЗАЭС", - заявила эксперт.

Реально ли подключить ЗАЭС к российской энергосистеме

Ранее соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарна рассказала, реально ли подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме. По ее словам, россияне пробурили скважины и выкачивают воду из подземного источника для охлаждения ЗАЭС.

Эксперт напомнила, что летом 2022 года, когда еще работали два энергоблока, подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме не позволили сделать ССО. Был пожар на трансформаторной подстанции, которая должна была играть ключевую роль при подключении.

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