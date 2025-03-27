Россияне пытались отключить станцию от украинской энергосистемы еще в 2022 году.

Россияне повредили резервуар дизельного топлива на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Это может быть подготовкой к подключению АЭС к российской энергосистеме.

"При потере внешнего энергоснабжения из-за повреждения сетей на площадке ЗАЭС есть резервные дизельгенераторы, которые работают на дизельном топливе. И запасы этого резервуара 3 тысячи тонн, он находится за пределами промышленной площадки. По моему мнению, это подготовка к тому, чтобы потом повредить линии электропередач, а сейчас ЗАЭС для внутренних нужд потребляет из объединенной энергосистемы Украины через линию 750 кВ, ЗАЭС - подстанция Днепр, и переподключить ЗАЭС на объединенную энергосистему России. Такие планы были летом 22-го года, но наши ребята не позволили переключить", - рассказала соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины", эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная в эфире "Еспресо".

По ее словам, в планах россиян ввести в эксплуатацию один из энергоблоков, чтобы снабжать электроэнергией временно оккупированные территории Украины.

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"Поскольку потеряно Каховское водохранилище то воды очень мало, чтобы работающие энергоблоки охлаждать. Поэтому они планируют пока один энергоблок и ждут выдачи лицензии на эксплуатацию этого блока, в соответствии с российским законодательством", - указала эксперт.

Запорожская АЭС - главные новости

За время оккупации росиянами украинской станции она неоднократно находилась в опасности, угрожая всему миру новой ядерной катастрофой. Российские войска неоднократно били по территории АЭС.

25 марта президент Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом оккупированную ЗАЭС и подчеркнул, что она не будет работать без Украины.

В свою очеред в России заявили, что ЗАЭС якобы "российский ядерный объект". Аргументировали они это незаконным "референдумом".

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