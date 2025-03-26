Разлитого топлива хватило бы для питания аварийных генераторов станции в течение 25 дней, отметил спикер министерства.

Россияне повредили резервуар дизельного топлива на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х.

"К нам поступили сообщения о повреждении резервуара дизельного топлива на оккупированной Россией Запорожской АЭС. Разлитого топлива хватило бы для питания аварийных генераторов станции в течение 25 дней", - отметил Тихий.

По его словам, этот инцидент является прямым результатом замены Россией лицензированных украинских экспертов на неквалифицированный временный российский персонал.

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"Россияне не только украли станцию, но и не в состоянии обеспечить ее элементарную безопасность", - добавил спикер МИД.

Тихий отметил, что Запорожскую АЭС необходимо вернуть под контроль Украины, поскольку это единственный способ предотвратить дальнейшие инциденты.

Запорожская АЭС - главные новости

25 марта президент Владимир Зеленский заявил, что он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом оккупированную ЗАЭС и подчеркнул, что она не будет работать без Украины. Он также отметил, что восстановление работы Запорожской АЭС потребует значительных ресурсов и может занять до двух с половиной лет.

В России прокомментировали сообщение о возможной передаче ЗАЭС Украине, заявив, что это якобы "российский ядерный объект". Аргументировали они это незаконным "референдумом".

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