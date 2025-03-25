Восстановление работы ЗАЭС может длиться до двух с половиной лет, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом оккупированную Запорожскую атомную электростанцию и подчеркнул, что она не будет работать без Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины заявил во время брифинга.

"Никто не будет давать электричество россиянам. Они рассчитывали, что Запорожская станция будет давать им электричество. Нет, это наша станция. Она не будет работать без нас и не будет работать на них", - сказал Зеленский.

По его словам, восстановление работы ЗАЭС требует значительных ресурсов и может занять от двух до двух с половиной лет. Президент отметил, что МАГАТЭ и украинские специалисты подтверждают необходимость ремонта.

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"Трамп спросил, можем ли мы работать вместе над этим вопросом. Я ответил: да, если вы вложитесь в модернизацию. Да, если вы поможете нам вернуть станцию", - добавил Зеленский.

США хотят управлять украинскими АЭС

Ранее сообщалось, что США хотят пересмотреть условия соглашения по добыче полезных ископаемых и включить оккупированную Россией Запорожскую АЭС в более широкое экономическое соглашение с Украиной.

24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Украина совсем скоро заключат соглашение о добыче полезных ископаемых и распределении доходов. По его словам, США обсуждают с Украиной возможность владения американскими фирмами украинскими электростанциями. Однако он не уточнил, о каких именно электростанциях идет речь.

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