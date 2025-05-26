РФ шантажирует мир и Украину и хочет официального признания "новых регионов".

Россия хочет подключить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) к собственной энергосистеме, в первую очередь, для легализации временно оккупированных территорий, а также для усиления шантажа Украины и мира. Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Станция юридически находится под контролем Украины, согласно международным законам, поэтому РФ и предложила, чтобы США заставили Украину согласиться на подключение станции к российской энергосистеме... Таким образом, россияне могут использовать Трампа и легализовать работу станции", - отметил эксперт.

А если подключение ЗАЭС к российской энергосети будет признано законным, РФ сможет в дальнейшем легализовать и оккупированные украинские территории, считает Омельченко.

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"Они будут говорить: Видите, Америка согласилась, Украина согласилась. Это означает, что это все наше. Такая у них игра", - добавляет он.

Комментируя возможность интеграции ЗАЭС в российскую энергосеть, Омельченко сказал, что технически РФ готова подключить 2-3 энергоблока. Однако для полного запуска необходимо больше воды для охлаждения, а также - больше квалифицированных работников для обслуживания станции.

"Российские специалисты не могут обслуживать ЗАЭС, потому что она отличается от российских атомных станций. Каждый блок на ЗАЭС имеет определенные индивидуальные особенности, которые знают только украинские специалисты. Им придется подбирать персонал. До захвата на ЗАЭС работало 11 тысяч человек, а осталось - менее 3 тысяч. Когда она стоит в состоянии холодного останова, этого может и хватить, а когда заработает, придется увеличивать персонал", - объясняет Омельченко.

Эксперт добавил, что перезапуск станции с привлечением кого попало, повышает риск аварии.

"Запуск ЗАЭС без привлечения квалифицированных специалистов ведет к аварийным рискам. Возможно, они и хотят запустить эту станцию не столько для того, чтобы она поставляла электроэнергию на оккупированные территории, сколько для шантажа Украины и мира", - отметил Владимир Омельченко

Запорожская АЭС - последние новости

22 мая руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что продолжается строительство линии электропередач для подключения ЗАЭС к энергосистеме РФ.

7 мая о планах врага запустить ЗАЭС по нормам РФ заявлял и Центр противодействия дезинформации.

В то же время, 15 мая генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ЗАЭС уже более недели получает питание только с одной линии электропередач.

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