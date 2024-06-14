Периодические обстрелы ЗАЭС часто препятствуют поставке электроэнергии.

Сейчас все шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в режиме холодной остановки, но это не значит, что станция не работает. Если во время отключения электроэнергии в генераторах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) закончится топливо, может произойти катастрофа, как в Фукусиме, сообщил и. о. главы "Энергоатома" Петр Котин для The Economist.

По его словам, периодические обстрелы ЗАЭС часто препятствуют поставке электроэнергии. В связи с этим используют дизельные генераторы, но никто не уверен, сколько дизеля осталось на станции.

Отмечается, что сейчас все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки, то есть они не производят никакой энергии и не содержат топлива. Но это не означает, что станция не работает.

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Глава "Энергоатома" отметил, что невозможно законсервировать такой ядерный объект, как "макаронную фабрику". Необходимо контролировать и обслуживать системы охлаждения для предотвращения перегрева отработанного топлива.

Ситуация в энергосистеме Украины

23 мая 2024 года стало известно, что временно оккупированная Запорожская АЭС в очередной раз была на грани блэкаута. Тогда отключилась внешняя воздушная линия, соединяющая станцию с Объединенной энергосистемой Украины.

13 июня сообщалось, что "Энергоатом" планирует вывести в ремонт еще один энергоблок-тысячник. График ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений. В этом году ремонты проводят на восьми энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. Запорожская станция находится в оккупации.

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