Российские оккупанты продолжают создавать чрезвычайно опасную ситуацию на станции.

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция снова на грани блэкаута. Сегодня в 13:31 отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750 кВ "Днепровская", соединяющая станцию с Объединенной энергосистемой Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что сейчас крупнейшая АЭС Европы соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330 кВ "Запорожская ТЭС – Ферросплавная".

В компании подчеркнули, что в случае отказа этой линии на ЗАЭС произойдет очередной полный блэкаут, что является тяжелым нарушением условий нормальной эксплуатации станции и грозит развитием аварии!

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"Российские оккупанты продолжают создавать чрезвычайно опасную ситуацию на Запорожской АЭС. Чтобы не допустить развития худших сценариев, станция должна как можно быстрее вернуться под контроль легитимного оператора – Энергоатома", – отметил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

В компании напомнили, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный – с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ грозит развитием ядерной и радиационной аварии.

ЗАЭС под оккупацией

Как сообщал УНИАН, 18 апреля беспилотник атаковал учебный центр Запорожской АЭС. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отметили, что обошлось без разрушений. Однако российские оккупанты отказали представителям МАГАТЭ в доступе к учебному центру, где вероятно прогремел взрыв. Это была третья известная атака на тренировочный центр за последнее время, еще два подобных инцидента неделей ранее.

Также в начале мая представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что оккупанты запускают беспилотники с территории Запорожской атомной электростанции, пользуясь тем, что Силы безопасности и обороны Украины не могут наносить ответный огонь. По его словам, получены доказательства использования оккупантами дронов-камикадзе над ядерными реакторами захваченной Россией станции.

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