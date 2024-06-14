Взрыв произошел возле пруда-охладителя.

Наблюдатели МАГАТЭ заявляют, что зафиксировали взрыв вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии.

"Команда МАГАТЭ на ЗАЭС сообщила, что в течение последней недели несколько дней слышала взрывы, в том числе вблизи станции. Они подтвердили, что 11 июня взорвалась одна из мин, расположенных рядом с зоной пруда-охладителя ЗАЭС. Физических повреждений или жертв от взрыва не было, а причину взрыва команде МАГАТЭ не сообщили", – говорится в заявлении.

В агентстве подчеркнули, что последний взрыв вблизи станции вызвал "серьезное беспокойство и ухудшает и без того нестабильную ситуацию, а ядерная безопасность и защищенность ЗАЭС не могут быть поставлены под угрозу".

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Ситуация на ЗАЭС

Стоит отметить, что это не первый случай со взрывами на Запорожский АЭС, которую временно контролируют российские войска. 18 апреля 2024 года беспилотник атаковал учебный центр временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

В конце мая 2024 года временно оккупированная Запорожская атомная электростанция снова на грани блэкаута, потому что отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750 кВ "Днепровская", соединяющая станцию с Объединенной энергосистемой Украины.

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