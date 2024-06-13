"Энергоатом" выводит в ремонт еще один энергоблок.

В ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. Из-за этого, а также из-за роста потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.

Об этом сообщают в "Энергоатоме". В пресс-службе отметили, что такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений. Отмечается, что в этом году ремонты проводят на восьми энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. Запорожская станция находится в оккупации.

По словам и.о. председателя правления Петра Котина, в этом году компания, как и в прошлом, с опережением графика максимально быстро проводит планово-предупредительные ремонты энергоблоков АЭС.

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"В последние месяцы "Энергоатом" уже завершил ремонты 3-х энергоблоков мощностью 2420 МВт. Благодаря круглосуточной, высококлассной и эффективной работе атомщиков общая продолжительность ремонтов уже уменьшена на 22,3 суток от запланированного. В результате АЭС выработали дополнительных 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив продолжительность отключений в июне", - отметил Котин.

Ситуация в энергосистеме Украины

12 июня сообщалось, что российские захватчики уничтожили уже половину электрогенерирующей мощности в Украине. Согласно информации от BBC, при худшем развитии событий, зимой украинцы могут оставаться без света и отопления до 20 часов.

Во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Берлине президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате российских ударов было уничтожено уже 9 ГВт мощностей.

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