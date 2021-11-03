Цены на газ в Европе на историческом максимуме, а цены на уголь выросли как минимум втрое по сравнению с прошлым годом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с коммунальными тарифами в Украине, учитывая рекордно высокие цены энергоресурсов в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания правительства.

Глава правительства отметил, что цены на газ в Европе на историческом максимуме, а на уголь выросли минимум в три раза в сравнении с прошлым годом. Несмотря на это премьер заверил, что для украинских потребителей стоимость коммунальных тарифов не повысится.

"Тарифы для людей остаются стабильными. Никаких повышений тарифов не предусмотрено, и государство, и местные власти взяли на себя соответствующее обязательство, чтобы поддержать людей", - сказал он.

Читайте такжеЭнергетический кризис и перестановки в Кабмине: что будет с курсом доллара в УкраинеКак сообщал УНИАН, ранее Шмыгаль уверял, что в течение отопительного сезона в Украине не предусматривается отключений газа и электроэнергии.

30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

При этом для бытовых потребителей действует годовая предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

Автор: Анна Бредихина