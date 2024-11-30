Отключение станции от внешнего питания на ЗАЭС создает угрозу для радиационной безопасности.

Запорожская атомная станция в результате вражеского обстрела ночью 30 ноября потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Об этом сообщает министерство энергетики Украины в Telegram. Отмечается, что сейчас станция питается только одной линией электропередачи.

В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности.

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В ведомстве подчеркнули:

"Украинские энергетики начнут возобновление работы линии, как только позволит ситуация с безопасностью".

Ситуация на ЗАЭС - новости, которые уже сообщались

16 ноября российские войска во время очередного обстрела повредили одну из высоковольтных линий, питающих захваченную Запорожскую атомную электростанцию.

1 ноября на ЗАЭС была обнаружена утечка воды из импульсной линии - небольшой трубы, которая подключена к первому контору блока и является частью систем обеспечения насоса теплоносителя реактора.

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