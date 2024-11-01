Сейчас продолжаются радиографические проверки сварных швов после ремонта.

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обнаружили утечку воды из импульсной линии - небольшой трубы, которая подключена к первому контору блока и является частью систем обеспечения насоса теплоносителя реактора.

Как пишет пресс-служба МАГАТЭ, генеральный директор агентства Мариано Гросси заявил, что теперь на одном из реакторов проводят ремонт.

Отмечается, что экспертная группа МАГАТЭ, которая дислоцируется на ЗАЭС, во вторник посетила энергоблок №1. Чтобы провести там ремонт, пришлось снизить давление до атмосферного уровня. 31 октября сварочные работы завершили и теперь продолжаются радиографические проверки сварных швов.

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"Агентство будет продолжать внимательно следить за этой проблемой, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности. В целом мы определили регулярное техническое обслуживание оборудования, которое является жизненно важным для обеспечения стабильной ядерной безопасности и защиты, как сложную сферу для Запорожской АЭС во время конфликта", - утверждает Гросси.

Как добавляется блок №1 раз с остальными находился в режиме холодной остановки, однако его перевели на другой статус для технического обслуживания. Ожидается, что после завершения ремонта импульсной линии и ее испытаний его снова переведут в прежнее состояние.

Ситуация на ЗАЭС

В конце сентября Генеральная конференция МАГАТЭ во время своей 68-й сессии 65 голосами одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине". Соавторами документа выступили 52 страны-члены агентства. Тогда МАГАТЭ призвала Россию немедленно деоккупировать ЗАЭС и вернуть станцию под контроль Украины.

OSINT-аналитики на днях отметили, что - россияне, вероятно, разместили зенитную установку возле энергоблока ЗАЭС.

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