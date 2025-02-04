Российские захватчики взяли в заложники двоих украинских энергетиков, сообщил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина поднимет вопрос освобождения Запорожской АЭС на первой встрече с Российской Федерацией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

В частности, Зеленский ответил на вопрос, находится ли на повестке дня освобождение ЗАЭС политико-дипломатическим путем.

Глава государства сообщил, что с самого начала российской оккупации станции было проведено много встреч украинской стороны с МАГАТЭ.

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"Мы с самого начала говорили, что пока мы не можем разблокировать станцию. Это безопасность для всего мира. Давайте сделаем все, чтобы под контролем МАГАТЭ наши люди там работали и чтобы там не было российских боевиков. В принципе, людей с оружием, - отметил Зеленский. - Мы очень хотели этого... Не получилось договориться с российской стороной".

Он напомнил, что с начала оккупации станции там были различные захватнические подразделения российской армии, в том числе чеченцы.

Вместе с тем, по словам президента Украины, прошлая администрация США во главе с Джо Байденом обратилась к Украине со словами, что очень опасно, что Украина атакует энергетические объекты России, а именно нефтяные заводы.

"И я им откровенно говорил, президенту, вице-президенту, и всем им, специальным посланникам и т.д., я говорил: мы атакуем, потому что они на этом зарабатывают деньги и вкладывают в войну против нас, и они также атакуют нашу энергетику. И я сказал, что если предлагаете не стрелять по их энергетике - они не должны стрелять по нашей", - заявил Зеленский.

В то же время, глава государства подчеркнул, что этого не произошло, потому что Россия не заинтересована.

"И поэтому, сегодня, эта атомная станция не работает, потому что там нет менеджмента Украины, справедливого и профессионального. Она не работает, она деградирует, и она очень опасна. И в любом случае вопрос Запорожской станции будет во время первой встречи в дипломатическом формате сторон - будет вопрос ЗАЭС поднят", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, как сообщил Зеленский, МАГАТЭ планирует провести ротацию членов своей миссии на Запорожской АЭС, но возникли определенные сложности.

"Я знаю, что готовятся к ротации члены вашей миссии. И проговорим об этом. Я знаю, там есть сложности, потому что есть точка ротации, а наше войско продвинулось дальше - деоккупировало мост. И я знаю, что теперь идет спор, где проводить ротации. Безусловно, это непростое решение. Будем с вами говорить. Отдавать в любом случае мы не можем врагу", - подчеркнул Зеленский.

При этом, как добавил Зеленский, руководитель Энергоатома Петр Котин сообщил, что Россия взяла в заложники и бросила за решетку двух украинских энергетиков, которые работали на ЗАЭС:

"Потому что, вроде бы у них был какой-то украинский контент в их телефонах. И для нас очень важно вернуть их, вытащить из плена".

В свою очередь, Гросси сказал, что снова планирует посетить ЗАЭС. Он уже посещал эту станцию пять раз. По его словам, он надеется продолжить осуществлять техническую работу на станции.

Запорожская АЭС остается оккупированной Россией

Как сообщал УНИАН, сотрудники Международного агентства по атомной энергии сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской АЭС 5 января.

16 ноября российские войска во время очередного обстрела повредили одну из высоковольтных линий, питающих захваченную Запорожскую атомную электростанцию.

А в результате вражеского обстрела ночью 30 ноября Запорожская атомная станция в очередной раз оказалась на грани блэкаута. Тогда ЗАЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную станцию с объединенной энергосистемой Украины.

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