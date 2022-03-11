В Донецкой области к электроснабжению подсоединили более 13,3 тысячи абонентов.

За прошедшие сутки в Харьковской области восстановлено электроснабжение 20 тысячам потребителей, в Донецкой – 13,3 тысячам.

Об этом пресс-служба Минэнерго сообщила на Facebook.

"Так, за минувшие сутки в Харьковской области вернули свет около 20 тысяч потребителей. В Донецкой области к электроснабжению подсоединили более 13,3 тысячи абонентов", - говорится в сообщении.

В то же время по состоянию на 10 марта из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, оставалось обесточенными более 1542 населенных пунктов и около 12,8 тыс. трансформаторных подстанций; в целом - более 954 тысяч потребителей. Без газоснабжения остаются около 228 тысяч потребителей.

Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением - в Донецкой и Киевской областях.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты обстреляли психоневрологический интернат на Харьковщине: в здании было 330 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: