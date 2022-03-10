К такому выводу советник министра пришел после недавнего обстрела здания ОГА.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко не исключает, что в окружении главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова есть российский шпион.

Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

"Я также не исключаю, что в окружении губернатора Синегубова есть шпион, который наводил ракету. Вы помните, что в 8 утра был взрыв Харьковской областной администрации... так вот – совещание должно было состояться через 15 минут. И там могло бы накрыть всех руководителей, военных и полицейских, и пограничников, и прочих", - сказал Геращенко.

Напомним, утром 1 марта в сторону здания Харьковской ОГА российскими военными был осуществлен ракетный обстрел. Под огонь попали здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива (преимущественно 4-5 этажных жилых домов). В результате обстрела есть погибшие и раненые.