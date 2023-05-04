Россия согласилась поставлять Ирану обогащенный уран для создания ядерного оружия.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, Иран накопил такое количество расщепляемого материала, которого хватит для создания пяти ядерных бомб.

Такое заявление сделал министр обороны Израиля Йоав Галлант во время переговоров с главой Минобороны Греции Николаосом Панагиотопулосом, отметив при этом, что Иран не ограничится созданием только ядерной бомбы, сообщает The Times of Israel.

"Иран не ограничится созданием одной ядерной бомбы. К настоящему времени он обогатил уран до 20 и 60% в количестве, которого достаточно для производства пяти ядерных бомб", - сказал Галлант.

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В то же время, Галант предупредил о том, что "обогащение Тегераном урана до 90% стало бы большой ошибкой".

Война в Украине и позиция Ирана

После российского вторжения в Украину Иран предпочел быть сторонником агрессора и начал поставлять РФ вооружение для бомбежки мирных городов Украины.

6 марта 2023 года стало известно о том, что Россия согласилась поставлять Ирану обогащенный уран для создания ядерного оружия. Утверждается, что секретная сделка, заключенная между странами, не предусматривает незамедлительную отправку ядерных материалов. Москва дала обещание вернуть Тегерану обогащенный уран, который получила от него же в рамках так называемой "ядерной сделки" в 2015 году. Поставка состоится в том случае, если США окончательно откажутся от возобновления "ядерной сделки", приостановленной бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Россия отложила закупку иранских ракет из-за опасений, что Украина получит ракеты большой дальности.

24 марта 2023 года председатель Объединённого комитета начальников штабов, генерал США Марк Милли заявил о том, что Иран может создать ядерную бомбу всего за несколько месяцев.

В апреле 2023 года собщалось о том, что Иран поставляет России сотни тысяч артиллерийских снарядов по морю. За последние полгода грузовые суда РФ перевезли более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов.

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