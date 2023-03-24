По мнению американского генерала Марка Милли, Иран, при желании, очень быстро может стать ядерной державой.

Иран, при желании, может за очень короткое время стать ядерной державой. На создание ядерного оружия ему понадобится всего несколько месяцев. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов, генерал США Марк Милли, сообщает The Wall Street Journal.

"Иран может произвести расщепляющийся материал для ядерного оружия менее чем за две недели, и потребуется еще несколько месяцев, чтобы произвести реальное ядерное оружие", - сказал генерал Милли в своем вступительном заявлении в Палате представителей.

Заявление генерала сопровождалось предупреждением о том, что США не позволят Ирану иметь "выставленное на вооружение ядерное оружие".

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"Мы, военные Соединенных Штатов, разработали несколько вариантов для рассмотрения нашим национальным руководством, если Иран когда-либо решит разработать реальное ядерное оружие", - сказал Марк Милли.

Наращивание ядерного вооружения в мире

По данным СМИ, Россия решила помочь Ирану с ядерной программой. Москва готова поставить Тегерану материалы для создания бомбы.

Сегодня стало известно , что КНДР провела испытание нового подводного ударного беспилотника, который может нести ядерное оружие.

Напомним, в прошлом году в США заявили, что выступают за полную ликвидацию всего ядерного оружия в мире, однако признают, что есть факторы, которые мешают этому.

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