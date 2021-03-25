Служба безопасности Украины разоблачила масштабный коррупционный механизм злоупотребления руководства АО "Львовгаз", требовавшего взятки с предпринимателей и местных жителей.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Масштабную коррупционную схему должностных лиц "Львовгаза" разоблачили правоохранители Львовской области", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, газовики приписывали мнимые долги потребителям и требовали с них взятки.
"В помещениях "Львовгаз" провели обыски, изъяли документы, свидетельствующие о преступной деятельности", - подчеркивают журналисты.
Отмечается, что среди прочего был задержан с поличным один из должностных лиц "Львовгаза".
По предварительной информации, свой бизнес дельцы планировали распространить на большинство населения региона. Это могло привести к росту социальной напряженности среди местных жителей.
Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:
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