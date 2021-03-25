Львовские газовики приписывали мнимые долги потребителям и требовали с них взятки.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабный коррупционный механизм злоупотребления руководства АО "Львовгаз", требовавшего взятки с предпринимателей и местных жителей.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Масштабную коррупционную схему должностных лиц "Львовгаза" разоблачили правоохранители Львовской области", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, газовики приписывали мнимые долги потребителям и требовали с них взятки.

"В помещениях "Львовгаз" провели обыски, изъяли документы, свидетельствующие о преступной деятельности", - подчеркивают журналисты.

Отмечается, что среди прочего был задержан с поличным один из должностных лиц "Львовгаза".

По предварительной информации, свой бизнес дельцы планировали распространить на большинство населения региона. Это могло привести к росту социальной напряженности среди местных жителей.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:

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Автор: Андрей Кибальный