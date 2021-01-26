Витренко отметил, что снизить цену с 1 января было крайне трудно.

В феврале за январь украинцы получат платежки с рекордными суммами, потому что ограниченная цена начнет действовать только с 1 февраля.

Об этом в интервью ЭП заявил и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.

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"Есть такая проблема, потому что сниженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте они получили бы еще большие платежки, примерно на четверть. Частично снижение цены за февраль компенсирует большие суммы, которые люди будут вынуждены платить за январь в феврале. Надеюсь на определенное понимание, но чувствую, что людям будет трудно в феврале заплатить эту сумму", - заявил Витренко.

Вместе с тем, Витренко отметил, что снизить цену с 1 января было крайне трудно.

"Задним числом делать это очень трудно. Не было юридического механизма заставить компании, которые уже начали поставлять товар, ретроспективно снизить цену", - отметил Витренко.

«Министерство провело анализ. Мы увидели, что самая низкая цена на рынке была 6,99 гривны. То есть компании установили ее добровольно. При этом мы видели, как монополисты, частные компании, так называемые облгазсбыты, задирали цену до 10,8 гривны, а средний уровень был более 9,5 гривны. Фактически они злоупотребляют своим доминирующим положением, задирая наценку.

Поэтому государство продемонстрировало силу, законным способом ограничив предельную цену и сказало: "Мы должны защищать людей, это наша роль". Не хотите поставлять по такой цене - не поставляйте! Будут поставлять "Нафтогаз" и другие компании. Для этого есть механизм "поставщика последней надежды". Люди без газа не останутся", - подчеркнул Витренко.

Что этому предшествовало

Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 грн/кВт начинал действовать уже для всей электроэнергии.

Кроме того, с 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривны за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Также 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривны за кубометр.

13 января 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил обеспечить субсидиями украинцев, которые используют электричество для отопления.

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Автор: УНИАН