Датские власти не нашли " достаточных оснований для возбуждения уголовного дела

Дания отказалась от расследования взрывов на газопроводах "Северного потока" (Nord Stream) непосредственно возле ее территориальных вод, после аналогичного решения соседней Швеции в начале февраля, пишет Bloomberg.

Датские власти пришли к выводу, что в сентябре 2022 года имела место "умышленная диверсия на газопроводах", но не нашли "достаточных оснований для возбуждения уголовного дела", сообщает агентство со ссылкой на совместное заявление полиции Копенгагена и датской разведки.

Решение было принято после расследования, которое было "сложным и всеобъемлющим" и предусматривало сотрудничество с "соответствующими иностранными партнерами", отметили правоохранительные органы.

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Комментируя решение Дании, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию "абсурдной".

"С одной стороны, есть признание того, что имел место сознательный саботаж, а с другой – нет никакого дальнейшего прогресса", – заявил Песков.

Взрывы на "Северных потоках"

"Северный поток" – подводное сообщение с Германией через Балтийское море. Взрывы в 2022 году повредили обе нити газопровода "Северный поток–1", а также одну из двух нитей "Северного потока–2" в водах вблизи острова Борнхольм на востоке Дании. В октябре 2023 года в Польше заявили, что к подрыву газопроводов причастна РФ. Западные СМИ также писали об украинском следе в диверсии.

В начале февраля 2024 года прокуратура Швеции закрыла предварительное расследование относительно взрывов на газопроводах "Северный поток". Следователи установили отсутствие юрисдикции страны в деле.

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