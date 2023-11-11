Координатором атаки назвали 48-летнего украинского полковника.

Западные СМИ нашли "координатора" атаки на российские "Северные потоки", с подрывом которых пресса ранее связывала имя Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, утверждает, что в инциденте замешан 48-летний украинский полковник Романа Червинский. Отмечается, что он играл центральную роль в атаках по нитям газопровода, получав приказы от чиновников, докладывавших генералу Залужному.

"Роль этого офицера представляет собой самое прямое на сегодняшний день доказательство причастности руководства Вооруженных сил и служб безопасности Украины к скандальному акту саботажа, который породил многочисленные уголовные расследования и который официальные лица США и Запада назвали опасной атакой на энергетическую инфраструктуру Европы", - говорится в статье.

48-летний Червинский, служивший в ССО Украины, взял в команду для "диверсии" против "Северный потоков" 6 человек. Они арендовали парусник под фейковыми именами и, при помощи глубоководолазного оборудования, установили взрывчатки на газопроводах, указывает СМИ.

Червинский свою причастность к атаке отрицал. О своей невиновности он сообщал через адвоката в письменном заявлении газетам The Washington Post и Der Spiegel.

"Все предположения о моей причастности к атаке на "Северный поток" распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований", - указывал он.

Украина и Польша обвинили в подрыве газопроводов Россию, Москва отвергла обвинения и заявила, что диверсию устроила Британия, Лондон заявил о своей непричастности. Официальное расследование ведут Германия, Дания и Швеция.

В украинском правительстве слухи о возможной причастности Червинского к спецоперации также отрицали, пишет WP.

В июне 2022 года голландская разведка MIVD сообщала, что Киев планирует атаковать нити "СП", после чего ЦРУ через третьих лиц связалась с Залужным, передав сообщение, что США выступают против такой спецоперации. Залужный в рамках переговоров с Марком Милли (сентябрь 2022 года) также говорил, что не связан с атакой: "Он спросил меня: "Вы имеете к этому какое-то отношение?" Я сказал - "Нет". Много операций запланировано, много идёт, но тут мы совершенно не при чем".

Подрыв трубопроводов привел к обострению дипломатических отношений между Киевом и официальными лицами США, отмечается в статье.

Червинский содержится в киевском СИЗО по обвинению в превышении полномочий, связанном с заговором с целью склонить российского летчика к переходу на сторону Украины в июле 2022 года. Власти утверждают, что Червинский, арестованный в апреле, действовал без разрешения, и что в ходе операции были переданы координаты украинского аэродрома, что привело к ракетному обстрелу со стороны России, в результате чего погиб военнослужащий и еще 17 человек получили ранения.

Роль Червинского в подрыве "Северных потоков" противоречит публичным заявлениям президента Зеленского о непричастности Украины к подрывам газопроводов и иллюстрирует сложную динамику и внутреннее соперничество киевского правительства военного времени, в котором разведка и военный истеблишмент часто находятся в противоречии с политическим руководством страны, отмечает Washington Post.

Украина заявила, что Залужный не причастен ко взрыву

Российские "Северные потоки" подорвали в сентябре 2022 года: "виновного" во взрывах не нашли. В мае 2023 года немецкие журналисты в рамках совместного расследования медиакомпаний NDR и WDR, а также газеты Süddeutsche Zeitung, заявили, что к подрыву "Северных потоков" может быть причастен Киев и Валерий Залужный.

В августе 2023 года тогдашний глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил СМИ, что возможная причастность Залужного к диверсии - "бред".

Он акцентировал, что Залужный, согласно своей должности, не может возглавлять какие-либо операции за пределами Украины.

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