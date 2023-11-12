Запад уже завершил расследование подрыва российского газопровода "Северный поток", однако не спешит обнародовать результаты.
Такое мнение высказал президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар, отметив при этом, что причастность России к подрыву газопровода не вызывает сомнений, сообщает Radio NV.
"Довольно быстро было все выяснено. Но не обнародуется не по той причине, чтобы не испортить отношения с Украиной… Когда имеет место факт, что это сделала Россия, нужно предпринимать решительные шаги. Здесь уже просто заявлениями не обойдешься", — отметил Гончар.
Он также отметил, что замалчивание результатов расследования может привести к серьезным последствиям.
"Это и дальше побуждает к тому, что не только могут быть какие-то диверсионные действия на НАТОвских и ЕСовских коммуникациях, но и в медиапространстве будут разжигаться вот эти страсти, связанные с тем, что "их там нет", что это не русские сделали, что это украинцы", - отметил эксперт.
Подрыв "Северного потока"
В сентябре 2022 года на российском газопроводе "Северный поток 2", проложенному по дну Балтийского моря, произошли взрывы. Газопровод фактически был приведен в непригодное к использованию состояние.
В марте 2023 года Москва заявила, что не верит, что "Северный поток" взорвали украинцы. У Путина сделали заявление
В августе 2023 года Глава Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал слухи о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично мог курировать спецоперацию по подрыву нитей газопроводов "Северных потоков".
В канцелярии главы правительства Германии Олафа Шольца назвали "спекуляцией" расследование немецких журналистов относительно роли Валерия Залужного в подрыве "Северных потоков".