Президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар заявил, что причастность России к подрыву газопровода не вызывает сомнений.

Запад уже завершил расследование подрыва российского газопровода "Северный поток", однако не спешит обнародовать результаты.

Такое мнение высказал президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар, отметив при этом, что причастность России к подрыву газопровода не вызывает сомнений, сообщает Radio NV.

"Довольно быстро было все выяснено. Но не обнародуется не по той причине, чтобы не испортить отношения с Украиной… Когда имеет место факт, что это сделала Россия, нужно предпринимать решительные шаги. Здесь уже просто заявлениями не обойдешься", — отметил Гончар.

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Он также отметил, что замалчивание результатов расследования может привести к серьезным последствиям.

"Это и дальше побуждает к тому, что не только могут быть какие-то диверсионные действия на НАТОвских и ЕСовских коммуникациях, но и в медиапространстве будут разжигаться вот эти страсти, связанные с тем, что "их там нет", что это не русские сделали, что это украинцы", - отметил эксперт.

Подрыв "Северного потока"

В сентябре 2022 года на российском газопроводе "Северный поток 2", проложенному по дну Балтийского моря, произошли взрывы. Газопровод фактически был приведен в непригодное к использованию состояние.

В марте 2023 года Москва заявила, что не верит, что "Северный поток" взорвали украинцы. У Путина сделали заявление

В августе 2023 года Глава Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал слухи о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично мог курировать спецоперацию по подрыву нитей газопроводов "Северных потоков".

В канцелярии главы правительства Германии Олафа Шольца назвали "спекуляцией" расследование немецких журналистов относительно роли Валерия Залужного в подрыве "Северных потоков".

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