Прокуратура Швеции закрыла предварительное расследование в отношении взрывов на газопроводах "Северный поток" (Nord Stream). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Вывод расследования заключается в том, что шведской юрисдикции нет, и поэтому расследование должно быть закрыто... Предварительное расследование достигло такой стадии, что власти имеют представление об инциденте, и не выявлено фактов, которые бы указывали на причастность Швеции или шведских граждан к инциденту, который произошел в международных водах", – говорится в сообщении.
Отмечается, что основная цель предварительного расследования состояла в том, чтобы выяснить, были ли граждане Швеции причастны к случаю, и использовалась ли территория страны для совершения акта, что могло нанести ущерб ее интересам или безопасности.
В то же время Германия продолжает предварительное расследование, однако его детали нельзя разглашать, указали в прокуратуре Швеции.
Вывод из строя "Северных потоков"
В сентябре 2022 года две ветки газопровода "Северный поток", соединяющие Россию с Германией по дну Балтийского моря, были взорваны. В октябре 2023 года в Польше заявили, что к подрыву газопроводов причастна РФ.
Западные СМИ также писали об украинском следе в диверсии.
The Wall Street Journal писала о возмущении европейских следователей из-за поведения Польши. По их словам, страна саботирует расследование по подрыву российского газопровода "Северный поток". Однако в Варшаве ответили, что Польша сотрудничает с союзниками в расследовании актов саботажа на газопроводах.