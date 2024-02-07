В Швеции заявили, что установили отсутствие юрисдикции страны по делу.

Прокуратура Швеции закрыла предварительное расследование в отношении взрывов на газопроводах "Северный поток" (Nord Stream). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Вывод расследования заключается в том, что шведской юрисдикции нет, и поэтому расследование должно быть закрыто... Предварительное расследование достигло такой стадии, что власти имеют представление об инциденте, и не выявлено фактов, которые бы указывали на причастность Швеции или шведских граждан к инциденту, который произошел в международных водах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основная цель предварительного расследования состояла в том, чтобы выяснить, были ли граждане Швеции причастны к случаю, и использовалась ли территория страны для совершения акта, что могло нанести ущерб ее интересам или безопасности.

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В то же время Германия продолжает предварительное расследование, однако его детали нельзя разглашать, указали в прокуратуре Швеции.

Вывод из строя "Северных потоков"

В сентябре 2022 года две ветки газопровода "Северный поток", соединяющие Россию с Германией по дну Балтийского моря, были взорваны. В октябре 2023 года в Польше заявили, что к подрыву газопроводов причастна РФ.

Западные СМИ также писали об украинском следе в диверсии.

The Wall Street Journal писала о возмущении европейских следователей из-за поведения Польши. По их словам, страна саботирует расследование по подрыву российского газопровода "Северный поток". Однако в Варшаве ответили, что Польша сотрудничает с союзниками в расследовании актов саботажа на газопроводах.

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