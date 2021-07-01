Средства будут направлены на строительство систем накопления энергии и солнечных электростанций.

Совет директоров Всемирного банка утвердил пакет финансирования в размере 212 миллионов долларов для государственной компании "Укргидроэнерго", оператора украинских гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций.

Согласно сообщению Всемирного банка, Международный банк реконструкции и развития предоставил 177 млн долл., Фонд чистых технологий выделил на льготных условиях заем в размере 34 миллионов долларов США и грант в размере 1 миллиона долларов США на внедрение проекта "Украина – Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети".

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Финансирование предоставляется "Укргидроэнерго" на установку 197 МВт систем накопления энергии в сочетании с солнечными батареями на четырех гидроэлектростанциях (Киевской ГАЭС, Каневской ГЭС, Кременчугской ГЭС и Среднеднепровской ГЭС), которые планируется привлечь для предоставления вспомогательных услуг национальной электросети. Также аккумуляторы и солнечные электроустановки будут установлены на Днестровской ГЭС.

Отмечается, что финансирование Всемирного банка будет способствовать снижению рисков, связанных с синхронизацией украинской энергосистемы с европейской энергетической сетью, и поможет в ее декарбонизации путем поддержки большей интеграции возобновляемой энергетики.

Чистая прибыль

"Укргидроэнерго" в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличило чистую прибыль на 24% - до 4 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укргидроэнерго» эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре: на Киевской, Каневской, Кременчугской, Среднеднепровськой, Днепровской ГЭС-1 и ГЭС-2, Каховской ГЭС, Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), Днестровской ГЭС и Днестровской ГАЭС (Днестровская ГАЭС находится на этапе завершения строительства), общая установленная мощность которых составляет 5744 МВт. Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.

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Автор: Игорь Орел