Рассмотрение данного вопроса запланировано на 26 мая.

Украинский регулятор в сферах энергетики и коммунальных услуг намерен запретить поставки электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября текущего года.

Об этом говорится на сайте Регулятора.

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Рассмотрение данного вопроса запланировано на 26 мая.

«В связи с вступлением в силу с 15 мая 2021 Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи» №1396-IX от 15.04.2021 года Регулятор получил полномочия ограничивать доступную пропускную способность в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Регулятор уделяет значительное внимание вопросу обеспечения безопасности поставок электрической энергии.

«В этом контексте ограничения импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь), должна рассматриваться исключительно в комплексе мероприятий, направленных на обеспечение безопасности поставок электроэнергии, в частности, в части соблюдения установленных графиков накопления угля производителями электрической энергии для подготовки к осенне-зимнему периоду», - говорится в заявлении Регулятора.

Согласованные позиции по этому поводу были оперативно наработаны Регулятором совместно с Министерством энергетики Украины, НЭК «Укрэнерго» и компаниями-производителями электрической энергии ГП НАЭК «Энергоатом», ЗАО «Укргидроэнерго», ОАО «Центрэнерго», ОАО «Донбассэнерго», «ДТЭК Энерго»во время проведения двух совместных мероприятий.

По результатам мероприятий Регулятор выносит на свое следующее заседание, которое состоится 26 мая 2021, проект Постановления НКРЕКП «О распределении пропускной способности межгосударственных связей».

Проектом постановления, в частности, предполагается временно ограничить доступную пропускную способность, делится на суточных и месячных аукционах на 2021, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества. Вместе с этим предусматривается введение механизмов контроля за накоплением угля.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси: как развивались события

В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.

Украина 1 февраля 2021 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период.

В марте президент Украины Владимир Зеленский поддержал ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси, в связи с чем поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову представить проекты соответствующих решений.

13 мая Президент Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечивает возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии госкомпании "Укрэнерго" по модели отделения ISO (Independent System Operator).

Законом также предусматривается возможность министра энергетики инициировать запрет в Украину импорта электрической энергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь).

18 мая 2021 года министр энергетики Герман Галущенко обратился с письмом к главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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Автор: Елена Коваленко