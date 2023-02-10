Из-за постоянных вражеских атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций.

В результате российских ракетных и дроновых атак и оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей теплоэлектростанций, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, российские террористы сегодня снова нанесли массированную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

"В целом из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", - сказал он.

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Премьер сообщил, что каждая вторая подстанция "Укрэнерго" была атакована за последние четыре месяца.

"Несмотря на этот террор, абсолютное большинство украинцев остаются с теплом, водой и светом. Ремонты идут, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы - поступают, энергетическое оборудование от партнеров - едет", - подчеркнул глава правительства.

Массированная атака России 9 и 10 февраля - что известно

В ночь на 10 февраля Россия выпустила по Украине иранские дроны из оккупированных районов Запорожской области. Зафиксирован удар по Хмельницкой области. С 4:00 утра оккупанты начали терроризировать Украину ракетами.

С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

По данным Министерства энергетики Украины, во время сегодняшнего массированного удара оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах применены аварийные отключения. Повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали энергетики.

Всего уничтожили 61 крылатую ракету врага из 71 и 5 дронов-камикадзе из 7, которые применили оккупанты.

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