Оккупанты продолжают десятками производить новые ракеты и модернизировать старые.

Россияне продолжают выпускать и модернизировать свои ракеты. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его данным, в октябре оокупанты выпустили около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. Среди них - 20 "Калибров" и около 40 Х-101.

Также, по словам Скибицкого, враг ежемесячно производит около 30 баллистических ракет "Искандер-М" и 12 крылатых "Искандер-К".

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Кроме того, идет модернизация Х-22, которые противник перерабатывает в Х-32. по данным Скибицкого, речь идет о небольших цифрах - примерно 9 единиц в месяц.

В ГУР также сообщили, что за октябрь россияне произвели 4 ракеты "Кинжал".

Кроме того, в военной разведке говорят, что россияне начали совершенствовать ракеты "Оникс" с целью использования их по наземным объектам.

Сколько ракет смогла накопить Россия - последние данные

По данным ГУР, количество ракет у России сейчас на уровне прошлого года.

Известно, что сейчас у РФ имеется в запасах имеется приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.

Среди них ориентировочно 165 "Калибров", примерно 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, около 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер-К", ориентировочно 80 "Кинжалов", а также 150 ракет Х-22/Х-32.

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