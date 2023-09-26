Регулярный экспорт сжиженного газа из Керчи был приостановлен в 2015 году после аннексии Москвой Крыма в 2014 году.

Российские производители сжиженного нефтяного газа (LPG) возобновили регулярный экспорт пропана и бутана через порт Керчь в оккупированном Крыму после восьмилетнего перерыва.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, регулярные поставки LPG, или пропана и бутана с российских заводов в Керчь для дальнейшего экспорта начались во второй половине июня.

"Поставки идут по железной дороге в порт Кавказ, а затем паромом в Керчь, поскольку транспортировка LPG через Крымский мост запрещена", - сообщил источник.

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Сжиженный нефтяной газ, который в основном используется в качестве топлива для автомобилей, отопления и производства других нефтехимических продуктов, был освобожден от масштабных западных санкций.

Однако российские компании, попавшие под санкции, перенаправили значительные объемы LPG из Европы на восток, в основном в Китай, а также на российские черноморские терминалы для дальнейшего экспорта в Турцию, Северную Африку и Балканские страны.

Как говорится в материале, весной поставки LPG из Керчи танкерами были спорадическими, а сейчас экспорт, в основном в Турцию, осуществляется регулярно.

По данным трейдеров, с 1 по 20 сентября в Керчь было поставлено около 6 тыс. тонн LPG. В июле-августе поставки составили 5800 тонн.

Трейдеры говорят, что поставки через Керчь и южные порты России весьма привлекательны благодаря ценам, хотя экспорт по этому маршруту все еще сдерживается угрозами безопасности и наличием танкеров.

Экспорт LPG

Регулярный экспорт сжиженного газа из Керчи был приостановлен в 2015 году после введения более широких международных санкций против российских компаний и производителей из-за аннексии Москвой Крыма в 2014 году.

Экспорт LPG из России в первом полугодии 2023 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 1,911 млн тонн, при этом на морские порты пришлось около трети от общего объема зарубежных поставок.

Около 34% общего экспорта сжиженного нефтяного газа из России было направлено в Польшу, 10% в Латвию, 6% в Китай и 5% в Афганистан.

Ситуация с топливом в аннексированном Крыму

По состоянию на 16 сентября 2023 года россияне довели оккупированный Крым до дефицита важного товара. Российская оккупация Крыма обостряет гуманитарный кризис на полуострове.

Начиная с сентября на полуострове наблюдаются проблемы с топливом для автомобилей. Дефицит горючего возник из-за снижения объемов отгрузки этого товара с российских нефтеперерабатывающих заводов на захваченном полуострове.

Кроме этого, дефицит топлива в Крыму обусловлен нарушением логистических маршрутов с территорией РФ и сниженной покупательной способностью среди жителей полуострова.

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